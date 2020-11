El actor Jorge Zabaleta compartió el orgullo que siente por su hija Milagros Zabaleta, quien a los 14 años sorprende con su talento para tocar la batería.

El actor de "Sres. Papis", quien tiene dos hijos más, publicó en su cuenta de Instagram un video mostrando una presentación de su hija, y aprovechó la escribirle un emotivo mensaje.

"Mi hija en la batería, te amo. Quiero que seas mi hija en todas las vidas que me quedan" escribió en la descripción del post que acumula más de 8 mil me gusta.

La adolescente aparece junto a un grupo musical interpretando la canción “Stone Cold Crazy” de Queen arriba de un escenario.

La publicación de Zabaleta se llenó de comentarios, tanto de colegas como de internautas que dejaron mensajes de felicitaciones. "Papá chocho", "Muy seca en la bateria tu hija", "Tiene talento como su padre", son algunos de los que se leen.

Milagros también comentó una cariñosa respuesta a su padre. "Papá, te amo tanto. Gracias siempre por confiar en mi y tirarme para adelante con todas las locuras que se me ocurren", respondió.

View this post on Instagram Mi hija en la batería... te ❤️ @milo_zabaleta Quiero que seas mi hija en todas las vidas que me quedan. A post shared by Jorge Zabaleta (@zabaletachile) on Nov 2, 2020 at 7:32am PST

View this post on Instagram ✌🏾✌🏽✌🏼 A post shared by Milagros (@milo_zabaleta) on Jun 2, 2019 at 2:00pm PDT

Su hijo Raimundo

Pero no solo su hija destaca en redes sociales, su hijo mayor, Raimundo de 23 años, se ha robado miradas en por el parecido con su padre. El joven suma casi 7 mil seguidores y a través de sus publicaciones muestra el gusto por la fotografia y momentos personales con su novia, amigos y familia.

El joven no se ha involucrado con la televisión y solo hace algunos años apareció solo para dedicarle un emotivo mensaje a su padre, quien no pudo contener las lágrimas ya que no llevaban una buena relación en ese periodo.

"Lo que siempre le enseñé es que él era Raimundo, y que cuando lo presentaran como el "hijo de..", diga "perdona, soy Raimundo Zabaleta". Es difícil para los hijos toda la exposición de los padres porque cualquier cosa que uno haga o diga, repercute en ellos", dijo el actor en 2016.

View this post on Instagram 🙀 A post shared by Raimundo Zabaleta (@raimundozabaleta) on Oct 27, 2020 at 4:33pm PDT

View this post on Instagram A post shared by Raimundo Zabaleta (@raimundozabaleta) on Jul 29, 2018 at 6:19pm PDT