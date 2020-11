View this post on Instagram

Quise creer que era una noticia falsa, más lamentablemente el anuncio de tu partida me tiene impactado y muy triste. Marcaste mi vida en la TV Mexicana, y mi llegada a los Estados Unidos, vino de la mano de tu confianza profesional ya que me dijiste q tenia que hacer ese casting por que ese era mi camino y estaba decretado que tenia q estar aquí. Y así fue, hoy te estoy despidiendo desde Miami, donde hace un tiempo celebramos junto a tus Andreitas, el hecho de estar sanos y juntos. Tu energía desbordante , tu creatividad y pasión por la tv marcaron una industria repleta de conformistas. Tu jamás te quedaste en la zona de seguridad. Tú, siempre quisiste más, siempre tenias más de dos proyectos pendientes por hacer y trabajar. Fuiste una luchadora incansable, una matriarca de aquellas que dejaron huella en mi vida profesional y en mi hogar. Te adoro Magda, y no me imagino la tv sin tu fuerza y pasión. Hoy he escuchado una y mil veces tus mensajes de audio que me llenaron de energía positiva en diferentes momentos. Tantos recuerdos, tantas vivencias, y hoy... tanta tristeza ...