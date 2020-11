View this post on Instagram

#tbt en #acapulco... Nuestras almas se encontraron en tiempos inmemomoriales, más remotos que la historia, en otra galaxia de otro universo; fué fugaz, pero definitivo. Luego, miles de años después, nos cruzamos aquí; en el lugar más insospechado, y fué un torrente de todo lo hermoso, sin reservas y contundente. Comenzamos esta nueva historia con historial de vivencias individuales y nos aventuramos, sin dudas ni prejuicios, al amor sin linderos; el camino de vivirlo juntos. Camino sereno, intenso, honesto, sin ataduras, cómplice, compañero y sensual. Abrazamos juntos el arte, la historia, la pintura, los libros, la risa y las sábanas. Vivíamos, tú en tu casa, yo en la mía, y Dios en la de todos. Años después tomamos el riesgo de convivir bajo el mismo techo para robarle al tiempo más horas juntos. Hasta que un día ya no había nada más que demostrar y nos casamos, porque lo nuestro es indetenible, como la fuerza de las mareas. Hoy celebro otro año de vida junto al amor de mi vida. Dios nos bendiga por no haber errado en dedicarnos el uno al otro. Para mí, eso es el amor de verdad. Y lo celebro todos los días. #aniversario #amor #compañeros #teamo #carlosmata