Este viernes la actriz y productora estadounidense, Kirstie Alley, se enfrentó a CNN a través de Twitter tras cuestionar a la cadena sobre las noticias que emiten sobre el coronavirus.

Resulta que la actriz señaló en la mentada red social que: "¡Ahora sé por qué mis amigos personales que caminan con el más puro terror de contraer el covid, son simplemente espectadores de CNN!" partió diciendo.

Luego fue más allá, y continuó diciendo: "¡decidí ver CNN yo misma para conocer su punto de vista y, ¡oh, Dios mío, lo hice! si también quieres vivir atemorizado, sintoniza CNN".

"El miedo a morir es su mantra. ¡Dios mío!", remató diciendo la actriz, generando miles de comentarios y reacciones.

I now Know why my personal friends who walk around in SHEER TERROR of contracting Covid are simply CNN viewers! I decided to watch CNN myself to get a their viewpoint and oh my God DID I EVER!!!! IF YOU TOO WANT TO LIVE IN TERROR WATCH CNN!!

FEAR OF DYING IS THEIR MANTRA! OMG! — Kirstie Alley (@kirstiealley) October 30, 2020

La respuesta de CNN

Desde la oficina de comunicaciones le contestaron a través de Twitter a Kirstey Alley, entregándole un polémico mensaje que recuerda los días de la actriz como estrella de la TV.

"Kirstie, puedes cambiar de canal, tal como lo hicieron innumerables espectadores cada vez que salía "Veronica's Closet" en la televisión", tuiteó la cadena. Este programa era protagonizado por la mujer, y su tercera temporada tuvo bajos índices de rating, pasando de ser el quinto programa más visto en 1998 al numero 86 en 1999, de acuerdo al ranking de Variety.

Asimismo, le pidieron que "no reste importancia a la pérdida de casi 230.000 vidas estadounidenses". Y de paso, le recordaron que "por favor, use una mascarilla".

Kirstie, you are welcome to change the channel - just like countless viewers did every time “Veronica’s Closet” came on TV. But don’t downplay the loss of nearly 230K American lives. And please, wear a mask. — CNN Communications (@CNNPR) October 30, 2020

Ante esta respuesta, Kirstey les respondió que "si tan solo prestaran tanta atención a los supuestos negocios corruptos de Joe Biden como un programa de televisión que fue clasificado entre los diez primeros en 1997...", criticando otra vez la línea editorial de la cadena.

Meow ...if only you paid as much attention to Joe Biden’s alleged corrupt business dealings as a TV show that was rated top ten in 1997..... guess you got that wrong too🤷‍♀️ https://t.co/j1BelxVohy — Kirstie Alley (@kirstiealley) October 30, 2020

Este último tuit tuvo reacciones divididas, mientras que unos apoyaron la postura de Alley, otros señalaron que la respuesta de CNN fue "brillante".

