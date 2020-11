La actriz argentina, Eugenia "China" Suárez, confirmó a través de su cuenta de Instagram que fue víctima de un robo mientras visitaba un concurrido mall del sector oriente de la Región Metropolitana.

"Les quiero contar que nos acaban de robar en Santiago de Chile, no nos hicieron nada, estamos bien, me robaron en el mall Parque Arauco la billetera entera", comentó la mujer a través de la red social.

Detalles del robo

"Están utilizando una modalidad que te distraen, yo estaba con mis tres hijos sola y evidentemente vieron ahí la posibilidad", partió contando la actriz.

"Una chica se metió en el ascensor con otro señor que la esperaba abajo sin mascarilla, y él le dijo hay mucha gente arriba del ascensor, tienes que bajar. Ella bajó, me empujó, me distraje cuando dijo eso", prosiguió.

"Me pareció raro el empujón con tres chicos en medio de una pandemia. Me fijé y me había robado la billetera, grité y la gente de seguridad apareció a los minutos. Si hubiese habido alguien ahí probablemente los hubieran agarrado", terminó de narrar la actriz sobre el hurto.

Suárez también aprovechó de agradecer a un hombre que contuvo a sus dos hijas mayores tras haber ocurrido el robo. "Estaban muy nerviosas", narró.

La también rostro de varias marcas multinacionales aseguró que "sabe quienes" le robaron, y actualmente está a la espera de las cintas de video del centro comercial para ver en detalle el momento del hurto.

Asimismo, hizo un llamado a que hubiese "más seguridad" en la zona de los estacionamientos del centro comercial, puesto que fue en ese sector donde la actriz sufrió el robo de sus documentos personales.

Más noticias de famosos