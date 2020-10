Durante la noche del pasado miércoles 28 de octubre, Jorge Zabaleta sufrió un accidente en bicicleta que lo dejó con una fractura en su codo derecho. A pesar de la gravedad de la situación, el actor nacional reconoce que la "sacó barata" al analizar las consecuencias de lo ocurrido.

El incidente se produjo mientras descendía en su bicicleta el circuito Las Varas en San Carlos de Apoquindo: "Llegué hasta el final del sendero en donde hay dos caminos. Elegí el que va por detrás porque es espectacular. Todos los cabros se tiran rajados, pero yo paré y analicé la bajada porque es bien empinada, tienes que ir frenando sobre un terreno de tierra", comenzó relatando a LUN.

"Me saqué la cresta"

"Decidí tirarme y me saqué la cresta. Probablemente si tuviera 20 años no me habría pasado nada, pero a los 50 es distinto. Me arriesgué más de lo que debía", señaló.

Al llegar a su casa, el reconocido actor se dio cuenta de la fractura al percatarse que su brazo tenía movimiento reducido. Por lo mismo, el médico lo dejó con un inmovilizador y cabestrillo por un mes.

"Podría haber sido peor"

Zabaleta cuenta que la sacó barata tras analizar la magnitud de su accidente ciclístico: "Podría haber sido peor. Estoy viendo mi bici y quedó mal. Pero apenas nos recuperemos volveré a subir el cerro, porque estoy fanático", asegura.

"Obviamente, una caída es mucho más peligrosa a esta edad. Uno es mucho más pesado. A los 20 tenía un cuerpo de 70 kilos y ahora es de 90. Pero para el pencazo que me pegué me pasó harto poco", manifestó.

La advertencia de los expertos

Precisamente el tema de la edad es uno de los factores que deben tenerse en consideración a la hora de realizar un deporte, pues a mayor edad el cuerpo responde de una manera distinta.

El kinesiólogo Patricio García detalla que "sobre los 40 añs hay una pérdida de la masa muscular, que es una estructura de tejido blando que nos protege de los impactos del rendimiento físico. Mientras más edad tenemos, la tolerancia a un impacto es mucho menor".

Por su parte, el traumatólogo Gabriel Carrasco complementa que "si bien a partir de los 40 años hay una disminución de la masa muscular, si se mantiene haciendo ejercicio no debería tener problemas. La densidad ósea es normal aún a esa edad, aunque los deportistas tienen huesos más fuertes".

