El actor Giovanni Suárez, conocido por su interpretación de "Benito" en la exitosa teleserie colombiana "Pasión de Gavilanes", informó que fue dado de alta luego de superar la etapa más difícil del coronavirus.

"Yo soy un milagro, me dijeron los doctores, todas las enfermeras. No saben cómo salí de donde estaba, yo tenía la máscara y el oxígeno a 16 y no saturaba, tenían que intubarme a la máquina, Dios no lo permitió, no soltó mi mano", contó emocionado en entrevista al programa Día a Día del canal Caracol.

Actor de "Pasión de Gavilanes" estuvo aterrado

El actor reveló la dura batalla contra el COVID-19. “Cuídense, esto es terrible, no saben lo que es estar viendo la gente morirse al lado, uno bocabajo, sin poder respirar, aislado, en un pañal”, manifestó con pesar.

"La vi oscura, todo el tiempo en UCI estuve orándole al Señor, pidiéndole que no soltara mi mano, pensando en mi familia, pensando en mis hijos, qué iba a ser de ellos, ya no daban nada por mí", confesó.

Dura recuperación

También explicó en un video publicado en su perfil de Instagram, que recibió el alta médica debido a que los doctores tenían el temor de que pudiera contagiarse con una bacteria.

Precisó que debe permanecer por mucho tiempo conectado a un respirador artificial debido a que sus pulmones quedaron bastante afectados por el virus. Debe tomar anticoagulantes por un trombo que tiene en uno de los pulmones.

Agradeció el apoyo y los mensajes de aliento recibidos por sus amigos y seguidores. "Gracias infinitas primeramente a Dios y luego a todos ustedes por sus oraciones y tanto amor; estamos luchando y con Dios vamos a salir de esta".