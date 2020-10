View this post on Instagram

❌ Mi Gente Buena: Hoy 29 de Octubre es el Día Mundial de la Psoriasis y de la Artritis Psoriásica y estoy aquí contándoles que... Más allá de mi piel estoy Yo... la Mane, una paciente con Psoriasis. Para todos los que tienen Psoriasis y/o Artritis Psoriásica o su gente querida padece esta enfermedad, les cuento que existe una nueva comunidad llamada "Más allá de mi piel" que nos va a ayudar a encontrar respuestas a tantas preguntas sobre nuestra enfermedad. . Súmense! En @masallademipiel y la página web: www.masallademipiel.cl ¿Sabían que en Chile cerca del 30% de las personas que padecen Psoriasis pueden desarrollar también Artritis Psoriásica? Y pasan años de dolor sin poder detectarlo! . Más Allá de Mi Piel es una iniciativa de Novartis que Yo Apoyo.