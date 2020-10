View this post on Instagram

Aos quatro anos de idade, em 1992, ele estava no topo das paradas de sucesso com sua música Dur dur d'être bébé! ("é difícil ser bebê", em português). A música garantiu a ele um lugar no Guinness Book, o livro dos recordes, por se tornar o cantor mais jovem a emplacar um hit em primeiro lugar, e sucesso mundial. Estamos falando do menino francês "Jordy" , veja o vídeo e relembre esse sucesso do início dos anos 90...