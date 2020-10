El animador de televisión José Miguel Viñuela compartió en su cuenta de Instagram un especial momento familiar, cuando uno de sus hijos regresa a clases presenciales.

Tras la pandemia del coronavirus los establecimientos educacionales debieron suspender la enseñanza presencial para evitar la infección entre alumnos y docentes, pero tras el descenso de los contagios, algunos recintos dejaron atrás las clases virtuales y retornaron a la actividad normal, aunque manteniendo los protocolos dictados desde el Ministerio de Educación.

Entre los colegios que decidieron volver a las aulas, se encuentra la institución en la cual el hijo del conductor es alumno.

El regreso

A través de su cuenta personal de Instagram (josemiguelvinuela), el animador publicó una fotografía junto a su retoño mayor, Diego, quien debió volver a clases durante esta jornada.

En las stories de la red social, Viñuela relató el momento en que fue a dejar a su hijo al colegio. "Con horario restrictivo pero qué bonito que los niños puedan estar de vuelta en clases estudiando, así que estamos felices", expresó.

El rostro de TV mostró su emoción por no poder acompañarlo dentro del aula. "Qué pena me dio, los tenemos que dejar en la puerta y no podemos entrar por medidas sanitarias", sentenció.

Padre de cuatro hijos

En septiembre de este año el conductor de "Dale Play'' anunció que será papá por cuarta vez, junto a su esposa Constanza Lira.

El 2019, Viñuela y Lira se convirtieron en padres por tercera ocasión, tras el nacimiento de Clara, su unica hija -hasta ese momento- quien se sumó a los pequeños Diego y Tomás.

En medio de la pandemia, el animador ha compartido diversas imágenes acompañado de su familia en redes sociales.

