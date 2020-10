El actor nacional Alejandro Montes denunció un grave caso de maltrato animal en Peñalolén, en medio de manifestaciones ocurridas en esa comuna.

A través de su cuenta de Instagram (alemontes_actor) el actor compartió un video donde relata lo que sucedió y asegurá que un grupo de desconocidos quemó tres pequeños gatitos en una barricada, tras lo cual dos de los animales fallecieron.

"Estoy triste, estoy con rabia...anoche en las manifestaciones en las barricadas tiraron a tres gatitos, dos chiquititos al fuego para quemarlos, a uno lo lograron salvar y lo trajeron a mi casa para que mi familia lo atendiera", contó en la red social.

El actor que se hizo conocido por interpretar a "primo Cristián" en la teleserie "Aquelarre" detalló que el pequeño gatito que quedó con vida llegó con plástico quemado en su cráneo, patas y con la piel quemada pero sigue ''dando la lucha por vivir'', escribió.

"Ver esto duele"

"Por favor que actos así no se repitan. Los animales no son culpables de las acciones de los humanos y si vemos algo así frenémoslo, denunciémoslo. Ver esto duele. No entiendo que existan humanos así'', expresó en su última publicación.

El post acumula más de 2 mil reproducciones y comentarios de apoyo de usuarios que condenan este tipo de hechos.

Revisa acá el video.

Más noticias de famosos