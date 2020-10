La cantante británica Adele debutó como animadora invitada en el programa ''Saturday Night Live'' tras más de tres meses de ausencia en las pantallas de televisión.



En esta oportunidad, la artista de 32 años participó como anfitriona del show de la televisión estadounidense. y mostró sus dotes de comediante en un sketch relacionado a The Bachelor.

La intérprete de ''Send my love” siguió la línea de los cómicos monólogos que realizan los artistas que aparecen en el show y se refirió a su reaparición, Adele no pisaba un evento público desde los Grammy de 2017.

“Hola, soy yo”, comenzó en su presentación haciendo referencia a su gran éxito de 2015 “Hello”. Más tarde sorprendió con estractos de sus canciones más conocidas como ''Someone Like You'' y ''Rolling in the deep”.

Bromas sobre su peso

Adele impactó a sus admiradores con un radical cambio físico, tras perder 70 kilos con una dieta rica en proteínas y un régimen estricto de ejercicios a través de los últimos años.

La artista apareció con un vestido negro entallado y pronunciado escote que dejaba entre ver su gran perdida de peso e incluso bromeo sobre ello.

''Soy consciente de que luzco muy, muy diferente desde la última vez que me vieron. Pero por todas las restricciones del Covid tuve que viajar ligera y solo pude traer una mitad de mi persona. Y esta es la mitad que elegí’, expresó en tono de broma.

También aclaró porque no fue la invitada musical y habló sobre el lanzamiento de tu nuevo disco: ''Hay un par de razones. Mi álbum no está terminado y también tengo demasiado miedo para hacer ambas cosas. Prefiero ponerme unas pelucas y esto es todo mío, por cierto”, señaló mientras tocaba su cabello.

Adele cantando “Someone Like You” no Saturday Night Live pic.twitter.com/kD8xxm4ySH — Portal Adele Brasil (@portaladelebr) October 25, 2020