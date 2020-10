Durante la jornada de este lunes 26 de octubre, la NASA informó que ha detectado agua en la Luna y en una cantidad suficiente como para abastecer futuras colonias humanas.

La presencia de este recurso natural fue detectado por el Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja (SOFIA), el cual afirmó que el líquido puede estar distribuido por la superficie lunar, y no se limita a lugares fríos y sombreados de la misma.

"Teníamos indicios de que el H2O, el agua familiar que conocemos, podría estar presente en el lado iluminado por el sol de la Luna", afirmó Paul Hertz, director de la División de Astrofísica en la Dirección de Misiones Científicas en la Sede de la NASA en Washington, mediante un comunicado publicado en su sitio web.

Hertz apuntó: "Ahora sabemos que está ahí. Este descubrimiento desafía nuestra comprensión de la superficie lunar y plantea preguntas intrigantes sobre los recursos relevantes para la exploración del espacio profundo”.

Para hacerse una idea de la cantidad de agua que encontraron, los especialistas de la NASA señalaron que "el desierto del Sahara tiene 100 veces la cantidad de agua que SOFIA detectó en el suelo lunar. A pesar de las pequeñas cantidades, el descubrimiento plantea nuevas preguntas sobre cómo se crea el agua y cómo persiste en la dura superficie lunar sin aire".

Los resultados de SOFIA, destacó la NASA, se basan en años de investigaciones previas que examinan la presencia de agua en la Luna. Cuando los astronautas del Apolo regresaron por primera vez de la Luna en 1969, se pensó que estaba completamente seca.

Sin embargo, durante los últimos años misiones orbitales, como satélites, han detectado la presencia de hielo en los cráteres de la luna en sus lugares sombreados. Mientras que en otras misiones de la NASA, y gracias a la instalación del telescopio infrarrojo terrestre, se observó, a través de la superficie lunar, evidencia de hidratación en regiones más soleadas.

"Antes de las observaciones de SOFIA, sabíamos que había algún tipo de hidratación", sostuvo Casey Honniball, la autora principal de la investigación.

