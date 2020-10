El icónico actor de la saga de Star Wars, Mark Hamill, también se contagió del espíritu plebiscitario de este 25 de octubre y envió un mensaje en sus redes sociales.

Quien fuera el poderoso jedi Luke Skywalker en la saga creada por George Lucas, subió un mensaje en su cuenta de Twitter a propósito de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde se ha mostrado abiertamente a favor del candidato demócrata, Joe Biden.

Rememorando la escena de su sacrificio en la película "Return of the Jedi", Hamill asignó a Biden el rol de Luke y a Donald Trump el rol de Jabba el Hutt.

I had forgotten how relevant this scene is to the 2020 Election.#MayTheVoteBeWithYou https://t.co/xFNRo8zpFF