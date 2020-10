Al igual que Terminator, el actor Arnold Schwarzenegger parece ser indestructible, puesto que el exfisicoculturista lució sonriente tras someterse a una tercera operación cardíaca.

En su Instagram, el otrora Gobernador de California posteó una serie de fotos, una donde aparece acostado en un catre clínico conectado a una serie de cables, en las que se le ve de buen ánimo e, incluso, con un dedo levantado, mientras que posteó otras caminando por el centro de la ciudad.

"Me siento fantástico", comentó Schwarzenegger al pie de las imágenes y además aprovechó la publicación para agradecer al equipo médico del centro médico Cleveland que lo asistió en la tercera operación al corazón que se ha sometido en su vida.

Tercera operación

La primera operación cardíaca a la que se sometió el actor de Terminator fue en el año 1997, para reemplazar una válvula aórtica dañada. En dicha ocasión Schwarzenegger se operó en la ciudad en la que 4 años después ofició como gobernador por 10 años, California.

En dicho tiempo, el actor no contaba con trabajos en la pantalla por lo que decidió que era el tiempo de operarse de un defecto que siempre le trajo problemas a la salud, contaron sus representantes de ese entonces a través de un comunicado.

"Nunca me he sentido mal ni he tenido ningún síntoma, pero sabía que tarde o temprano tendría que ocuparme de esta condición. Les dije a los médicos: 'Hagámoslo ahora mientras soy joven y estoy sano'. Estuvieron de acuerdo en que este era el camino a seguir", expresó el intérprete en la misiva compartida a los medios, reportó Infobae.

En tanto, en el 2018 el actor tuvo que entrar por segunda vez al quirófano por una operación de emergencia a corazón abierto. En mayo de este 2020, Schwarzenegger recordó estos difíciles días que lo tuvieron al borde de la muerte.

"Me dijeron que rompieron el muro del corazón y que había una hemorragia interna, así que podría haber muerto si no me hubieran abierto el esternón para operarme a corazón abierto", relató a los graduados a través de videollamada en dicho momento.