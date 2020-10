Eugenia "China" Suárez sorprendió a sus casi 5 millones de seguidores en Instagram con una sesión de fotos en bikini y sin ningún tipo de retoques a dos meses del nacimiento de su hijo.

Fue el pasado 29 de julio cuando la pareja compuesta por ella y Benjamín Vicuña (41 años) dieron la bienvenida a Amancio, el segundo hijo entre ambos.

Esta semana la actriz retomó su trabajo como rostro publicitario y enseñó su cuerpo post parto en una serie de fotografías, en las que incluso se puede ver un poco de la cicatriz que le quedó luego de la cesárea.

La petición de China Suárez

El texto de una de sus últimas publicaciones en su cuenta (@sangrejaponesa) llamó la atención de los usuarios de la red social. Solicitó que no se editara su cuerpo para hacerla ver más delgada.

“Acá estoy, dos meses post nacimiento Amancio, me pareció importante recalcarle a @edu_weis que NO me adelgacen, achiquen ni cambien el cuerpo“, solicitó.

Los registros de la trasandina se llenaron de halagos: ''Más hermosa que nunca'', ''Ojalá tener ese cuerpo después de tres embarazos'', ''Cuerpos reales y hermosos'', fueron algunos de los comentarios que recibió.



Cabe destacar que anteriormente respondió a las críticas por enseñar su cuerpo después de dar a luz. En esa instancia declaró: "Tengo la suerte de recuperarme rápido después de cada embarazo, y no veo qué es lo que esté mal de compartir eso''.