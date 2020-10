El actor y productor estadounidense Nicolás Cage conversó en una entrevista para la revista Interview, con el controversial cantante de rock Marilyn Manson. El intérprete, de 56 años, además de ser la imagen de la portada, reveló detalles pocos conocidos de su vida.

En el encuentro, Cage abordó diversos temas personales y de su carrera profesional. Desde su debut como galán en los años 80 con "Valley Girl", hasta su galardón como mejor actor en los premios Oscar por la película “Leaving Las Vegas”.

Cage y su exótica mascota

En la conversación salieron detalles curiosos del artista, como su afición a coleccionar cosas y las raras mascotas que tiene, entre las que mencionó un ave que habla.

“Es un cuervo africano de varios colores, dice hola cuando entro a la habitación, y dice adiós cuando me voy, la otra vez me llamo idiota”, bromeó el actor.

Donó el dinero que ganó en su única apuesta en Las Vegas

Cage también mencionó que aunque reside en Las Vegas, no es dado a las apuestas. Recordó que la última vez que apostó fue hace 30 años. “Estaba en las Bahamas, entré a un casino y sentí que tenía mi mojo conmigo, como si nada pudiera salir mal. Mi juego era la ruleta. Entré con 200 dólares y no me perdí ningún número", relató.

Añadió que ganó 20 mil dólares en el juego. “Así que fui y encontré un orfanato en las Bahamas, conocí a todos los niños y a la directora, y dije: 'Esto es para ti'. Puse los 20 mil dólares en su mano, me alejé y nunca volví a apostar, porque si lo hacía arruinaría el poder de ese momento”.

Enamorado en las películas y en la vida

Nicolás Cage mencionó también que de joven llegó a enamorarse de sus coprotagonistas. “Estaba muy enamorado de Deborah Foreman cuando estábamos haciendo Valley Girl . Sentí muchas cosas por Bridget Fonda cuando estábamos haciendo 'It Could Happen to You', y por Penélope Cruz cuando hicimos 'Captain Corelli's Mandolin'. Pero a medida que fui creciendo, ya no me interesaba eso. Estaba todo sobre el trabajo”.

