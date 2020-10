La presentadora Adamari López no dudó en tener un gesto de apoyo y admiración hacia su ex esposo, el cantante Luis Fonsi, a pesar de que la actriz no estuvo presente en la gala de los Premios Billboard Latino.

López, que en esta ocasión disfrutó como televidente de los importantes galardones que la revista otorga a los artistas, posteó algunos de los mejores momentos de la gala a través de los estados de Instagram.

Entre las publicaciones que compartió estuvo la presentación de Fonsi cuando interpretaba el tema “Por debajo de la mesa”, del homenajeado de la noche, Armando Manzanero.

La animadora demostró así que reconoce el talento musical de quien fuera su marido hasta el 2009. Fonsi y López estuvieron casados durante tres años y llegaron a ser catalogados como la pareja preferida del público.

Apoyo constante

No es la primera vez que Adamari tiene un gesto de apoyo hacia el intérprete puertorriqueño. En 2017 se pronunció ante la polémica de que el tema “Despacito” no fue tomado en cuenta para los MTV Video Music Awards, a pesar de que fue uno de los más exitosos del año.

“Hay que averiguar por qué Despacito no está en los MTV, a pesar de que es el video más visto en la historia de Youtube”, se preguntó López.

"Fonsi, pregúntale a tu gente quién fue el que no mandó ese video, porque nos deja sorprendidos y debería estar nominado, ganaría”, agregó para ese entonces la artista.

López actualmente tiene una relación con el bailarín español Toni Costa, de la cual ha nacido una niña que lleva por nombre Alia. Mientras que Fonsi contrajo matrimonio en 2014 con la modelo española Águeda López, con quien tiene dos hijos Mikaela y Rocco.

