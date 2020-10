La actriz Verónica Castro decidió lucir al natural para su cumpleaños 68. La mexicana celebró con sus fans, a través de Twitter, colgando un video minutos antes del 19 de octubre. Allí se le ve soplando la vela de su torta, pero además se aprecia su nuevo look.

A inicios de semana, el experto de belleza y presentador de Univisión, Jomari Goyso, divulgó un clip con la protagonista de "Los ricos también lloran". "¡Reaparece Verónica Castro con un look diferente! ¡Bellísima con su pelo natural con canas!", comentó.

Es la primera vez que la mamá de Cristian Castro se deja ver con mechones grises. Algo que impresionó a sus admiradores, que se mostraron divididos.

“Me encantan esas canas”; "Bella con y sin canas”; “Dios la bendiga, está usted más linda que nunca, me encanta cómo se ve”; “Belleza, rara vez lo natural no luce”, comentaron.

Otros creen que la presentadora de televisión utilizó un tonalizador para lograr ese efecto en su cabello y también criticaron su aspecto: "Yo si tuviera dinero me haría mis arreglitos también"; "Si no me dices que es ella no la reconozco", se leyó.

Los 68 de Verónica Castro

La mexicana quiso compartir con sus más fieles admiradores este nuevo año de vida, que llega en medio de la pandemia y es el primero en el que no estará su mamá, Socorro Castro Alba.

"Jamás estarían despiertos a esta hora. La campanita de Twitter suena todo el tiempo y no creí comer pastel a esta hora, pero este año todo es diferente y estoy aquí con ustedes. Uf, vamos", escribió en Twitter.

Jamás estarían despiertos a esta hora, La campanita de Twitter suena todo el tiempo y no creí comer pastel a esta hora pero este año todo es diferente y estoy aquí con ustedes uf vamos pic.twitter.com/SFiJycOwtL — Verónica Castro (@vrocastroficial) October 19, 2020

La actriz recibió cientos de felicitaciones a través de las redes sociales, entre ellas la de su hijo. El cantante de "Azul" le dedicó un emotivo mensaje en Instagram, con una fotografía del pasado.

"Feliz cumpleaños mamá, hice realidad todos mis sueños gracias a ti, eres más que aire para mí, simplemente lo único vital en mi vida. ¡Feliz cumpleaños, te amo!", decía el post de Cristian Castro.