Luego de casi 20 años está confirmado que la película "Legalmente Rubia" tendrá su tercera parte. Los fanáticos de Elle Woods podrán volver a ver a Reese Witherspoon en una nueva trama siempre alrededor de su carrera de derecho en Harvard y de su amor, Warner.

Elle Woods is back! Legally Blonde 3 coming May 2022. We rest our case. #LegallyBlonde3 #ElleWoods @ReeseW pic.twitter.com/WnxI1YEfqD