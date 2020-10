“Bichota” es el nuevo tema de Karol G, que será lanzado al público este viernes 23 de octubre a través de todas las plataformas digitales. En su cuenta de Instagram, la colombiana ha podido mostrar un breve adelanto de lo que será el videoclip de este single, que desde el inicio de su promoción, ha generado controversia sobretodo entre los ciudadanos puertorriqueños.

Pero, ¿Qué significa esta palabra? Al parecer, la palabra “Bichota” tiene su origen en Puerto Rico, para hacer alusión a los narcotraficantes de alta jerarquía o a quien tiene un cargo de muchísimo poder.

Ha sido bastante amplio el debate que ha generado este término entre los seguidores de la cantante colombiana, y la decena de críticas que ha provocado por su “mala implementación”.

Luego de una publicación que hizo a través de su cuenta de Twitter, la joven de 29 años quiso dar un indicio de lo que se trata el título de su nuevo tema: “Nunca te disculpes por ser una mujer poderosa”.

NUNCA TE DISCULPES POR SER UNA MUJER PODEROSA 👑 — BICHOTA (@karolg) October 19, 2020

Las críticas no se hicieron esperar

Más de 26 mil reacciones ha tenido el último mensaje de Twitter de Karol G, donde pretende darle un significado al título de su nueva canción. Sin embargo, esto hizo estallar la molestia entre varios de sus fanáticos.

“Por ser poderosa NO se pide disculpas, pero sí por ser disparatera. Luego de una semana sangrienta en PR donde SÍ se utiliza la palabra BICHOTA, lo menos que se necesita es que alguien con tu plataforma motive a otras chamaquitas con una palabra que ni conoces su significado”, “Ella sabe lo que significa realmente, por algo la estética narco en la promoción. Que se vaya a hacer la pendeja”, “Cualquiera que se sienta orgulloso de ser bichota o bichote tiene serios problemas mentales. Tener poder por vender drogas debería darles vergüenza”, fueron parte de las críticas.

“El dueño de la calle”

Esta no es la primera vez que un artista urbano se refiere al término. En diciembre de 2018, Bad Bunny estrenó “Siempre quise ser Bichote”, y luego se refirió -en una transmisión en vivo- a lo que significaba la palabra.

"Tiene muchos significados? Para los que no saben bichote en Puerto Rico es...el que controla la calle, por decir así, no daré muchos detalles. Entonces, en el barrio, en los caseríos, siempre se ve el bichote me entiendes, super cabron, con su carro con su ropa cara, con un estilo de vida, pues que en esa área es envidiable, pero todo el mundo sabe que esa vida no es fácil y tiene mucho riesgo”, dijo Bad Bunny al respecto.

“Uno chamaquito, joven sin saber, uno quiere ese estilo de vida y hay mucho chamaquito en PR que quieren ese estilo de vida sin saber a lo que se enfrentan. Entonces yo me identifico porque siempre he querido ese tipo de vida cabrón”, dijo.

Hasta ahora no sabemos específicamente qué dice la letra de la nueva canción de Karol G. Sin embargo, estamos seguros que el debate no parará hasta que la colombiana manifieste lo que quiso transmitir con el término.

