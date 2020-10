El cantante y compositor colombiano Juanes, relató con humor un episodio que le había ocurrido en Miami recientemente, en el que un auto de otra persona estaba implicado.

“Story time: Me robé un carro”, fue el título con que le publicó el video en su cuenta de Instagram, que ha logrado obtener más de 700 mil reproducciones en la plataforma digital.

El robo “por error” que hizo Juanes, sucedió luego de salir de un restaurante con su esposa Karen Martínez. Ninguno de los dos se dio cuenta de que se habían llevado el auto equivocado, hasta que fueron interceptados por la policía de Miami.

“Estaba en el estudio trabajando y de repente llega mi esposa y mis hijas diciendo que llegó la policía a la casa y que me están buscando, al salir de mi estudio veo cinco carros de policía y 10 agentes armados hasta los dientes”, comenzó contando el intérprete de “Para tu amor”.

Al encontrarse con las autoridades, Juanes es advertido de que un auto robado estaba en su propiedad, lo que le extraña demasiado. Es por esto que le explicó a la policía que no estaba al tanto de lo que ocurría. Luego de “resolver” la duda de las autoridades, regresa a su casa con la gran duda en su cabeza.

Sí, había robado un auto por error

Sin dejar de pensar en lo que estaba ocurriendo, el colombiano tomó las llaves de su auto y fue a revisarlo. Al abrir la puerta se dio cuenta que ese no era su vehículo. “Primero que todo, ¿cómo me abre el carro? y ¿cómo anda el carro? En estos vehículos uno anda con la llave y si no la tienes con vos no abre. Literalmente, Karen, Cecilia y yo nos robamos un carro sin darnos cuenta en Miami”, indicó el cantante.

Al parecer, el dueño del vehículo había dejado la lleva al interior del auto y por eso el artista no tuvo inconveniente en prenderlo y hacerlo andar.

Posterior al episodio, y luego de regresar el carro “robado”, contó que fue al restaurante en la patrulla de policía para recuperar su Tesla -marca de su vehículo-, que estaba en el lugar donde lo había dejado cuando llegó al local.

Esto provocó la risa del policía cubano que lo acompañó, quien aseguró que nunca había vivido algo tan “chistoso” como esto: “Oye chico, esto es increíble. Esto nunca me había pasado en 20 años. Tienes que contar esto, es un escándalo”, le dijo.

Más noticias de famosos