Los invito a que empiecen a tomar el jugo de Apio, se viene el verano y dan ganas de incorporar nuevos hábitos que nos hagan sentir mejor. El jugo de apio, es una de esas prácticas para recuperar tu salud, bajar unos kilos, desintoxicar tu cuerpo, despertar tu alegría y tu conciencia. Son extraordinarios los beneficios que trae este jugo milagroso, ya somos muchos cambiando nuestra salud. Te invito a ti también. Por persona se necesitan, seis varillas de apio gruesas, bien lavadas con lavalosa para sacar pesticidas y remanentes, un par de hojas es suficiente. Una extractora de jugo, metes las varillas del apio, extraes el jugo y te lo tomas. Aquí son las sales de racimo las que sanan, la fibra del apio no aporta en esta ocasión. Puedes hacerlo juguera con muy poca agua y debes colarlo con tela, la idea es extraer el jugo de apio y tomarlo en ayunas o a última hora por la noche, media hora después puedes tomar desayuno. Después de un tiempo de consumirlo, puede ocurrir un agravamiento de los síntomas no te asustes, es parte del proceso de la medicina natural, que por un momento se agravan los síntomas, para luego sanarse. El jugo de apio, no tiene ninguna contraindicación y es recomendado para todas las personas 😁