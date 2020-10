View this post on Instagram

Feliz de poder acompañarte en cada paso que das en tu vida. @emily_estefan la mayor satisfacción de todo padre es ver a sus hijos felices y realizados. No se trata de aceptación sino de amar de manera incondicional. Y eso es lo que tengo para ti, amor incondicional. Me siento infinitamente orgulloso de ti. I love you! ❤️ | Happy to be with you in every step you take in your life. The greatest satisfaction of every parent is seeing their children happy and fulfilled. It is not about acceptance but about loving unconditionally. And that's what I have for you, unconditional love. I am proud of you!!! I love you!