Hoy está de cumpleaños la recordada actriz #ÁngelaContreras 👏🎂🎉🎊🎁. Entendiendo que el 2019 realizamos una publicación en extenso donde abordamos todos sus personajes, en esta ocasión nos centraremos en 3 que a nosotros como equipo nos llamaron más la atención y probablemente a ustedes también. Comenzamos con María Daniela Hernández Zamora en #Ámame (@tvn, 1993): Rol que significó su debut en el género de las teleseries, a través de las pantallas del canal estatal. Alumna de 4° Medio del Colegio Leonardo Rivarosa e hija única del matrimonio compuesto por el comprensivo Sergio (Edgardo Bruna) y la arribista María Eugenia (Coca Guazzini). Al comienzo, pololea con Mauricio (Juan Bennett). Conoce a Luciano Rivarosa (Bastián Bodenhöfer). Si bien la atracción entre ambos es inmediata, lo que Daniela ignora es que deberá transitar un pedregoso camino para poder estar juntos. Dificultades de las que se encargan la neurótica Francisca (Ana María Gazmuri) y Regina (Maricarmen Arrigorriaga)- su ambiciosa tía- en su plan por conquistar a Luciano y apoderarse de la fortuna Rivarosa. Pese a todo, Daniela es una joven alegre y optimista. Alterna sus estudios trabajando como promotora. Posteriormente como modelo. Además, gracias a que entra a una escuela de teatro, es seleccionada para protagonizar una película sobre la vida de Solange Laval en su juventud (Nancy Paulsen)- ex esposa de Humberto Rivarosa (Eduardo Barril) y madre de Luciano.