Camilo (26) y Evaluna (23) se casaron el pasado 10 de febrero en Miami. Tras dar el esperado “sí”, la pareja viajó tres semanas a Bora Bora, en la polinesia francesa, para disfrutar de su tiempo libre en pareja, un espacio que ambos resumen como “fantástico”.

En una transmisión en vivo por Instagram, los recién casados revelaron detalles de lo que fue este viaje “inolvidable” donde tuvieron que aprender a vivir en pareja. Además, contaron que sus planes post boda no eran visitar esta paradisíaca isla, sino más bien, un recorrido por varios países de Asia. Sin embargo, debido al coronavirus, tuvieron que cancelar todo.

“Nos estábamos casando y nos llamó la persona que nos estaba ayudando a cuadrar nuestro viaje y nos dijo ‘hey en China está pasando algo, echenle un ojo. Hay un caso en Japón, un caso en no sé dónde”, comenzó explicando Camilo Echeverry.

Tailandia, Camboya y Bali eran los países que querían recorrer y por esa razón, sacaron tres semanas de su agenda, para poder recorrer la cultura que brinda cada uno de estos lugares.

“El problema eran los aviones y viajar de aquí para allá y todo eso, pues, son los mismos aviones que viajan a China y nos dio un poco de nervio, entonces una semana antes tuvimos que cambiar toda la luna de miel”, reveló la hija de Ricardo Montaner.

Fue entonces cuando decidieron ir a Bora Bora y pasar tres semanas de “desconexión total”.

Aventura, amor y tiempo para la relajación

En la transmisión, la pareja reveló que aunque el lugar es paradisíaco, no hay muchas actividades que hacer, por lo que decidieron aprovechar el tiempo para conocerse mejor, ver series y relajarse: “Polinesia Francesa es un conjunto de islas chiquititas donde básicamente el mayor de los regalos del mundo es que no hay nada que hacer”, dijo el intérprete de “Tutu”.

“Luego de haber hecho snorkel y haber caminado y comido la comida típica básicamente ya hiciste todo. Entonces como ya hiciste todo ya son tres semanas en un lugar y fue fantástico la verdad. siempre estamos tan enfocados en la productividad que fue hermoso”, continuó.

Un tiempo que también aprovecharon para hacer cosas que nunca antes habían realizado juntos: “Algo que me gusta hacer mucho es ver series con Camilo. Casi nunca vemos series juntos porque siempre estamos trabajando y, estamos en lugares diferentes. Además, porque no tenemos el mismo gusto”

“Cuando ya nadamos con tiburones, nadamos en todos lados, nos pusimos a ver series”, reveló la joven de 23 años.

Anécdota importante

Para ambos fueron semanas de felicidad total. Sin embargo, recuerdan un momento en particular: “Un día me puse a llorar muy fuerte en la luna de miel porque faltaban como dos días para irnos y empezó una tormenta de viento, literal, fuerte muy fuerte, y en un momento Camilo empezó a tocar algo, se inspiró y no sé qué movió en mí que empecé a llorar llorar llorar, y toda la noche llorar y le dije ‘no sé cómo hacerte seguro”, confesó la actriz venezolana.

Lo anterior Camilo describe como “el momento más importante de la luna de miel”. Explicó que “nunca habíamos vivido juntos? Luego de casarnos, en nuestra historia cambia todo, nada es igual, entonces era una serie de cosas nuevas. Por primera vez en la vida estábamos sintiendo que, si hay que hacer algo y no lo hace ella o no lo hago yo, no se hace”.

Como "resumen" de la luna de miel, Camilo grabó el video musical "Favorito", donde se evidencian momentos importantes de sus primeras vacaciones como esposos.

