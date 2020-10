La representante del departamento de Córdoba fue expulsada de la Organización Miss Colombia, luego de que comprobaran que había alterado su fecha de nacimiento. Se trata de Luisa Fernanda Urango, quien falsificó su partida de nacimiento, cambiando el año en que llegó al mundo, de 1990 a 1993.

Tras confirmar el “engaño”, la organización decidió sacar a Urango del certamen y nombrar a una reemplazante para el show que se realizará el lunes 16 de noviembre en la ciudad de Barranquilla.

A través de un comunicado, Natalie Ackerman, presidenta del concurso manifestó la noticia, que ha recorrido el mundo.

“La señorita Luis Fernanda Urango, inscrita para representar el departamento de Córdoba, fue retirada del concurso, luego de confirmar que entregó documentación alterada en la que acredita una edad inferior a la que realmente tiene. Su edad supera lo establecido en el artículo vigésimo cuarto del reglamento interno”, publicaron en su cuenta oficial de Instagram.

¿Qué dijo Luisa Fernanda Urango?

Tras el anuncio, la ahora excandidata reaccionó con un comunicado en el que lamenta la situación, pidiendo disculpas además por “defraudar” a quienes la apoyaron en este camino importante para su carrera como modelo.

“Es inmensamente triste ver que mis sueños (...) hoy se ven interrumpidos de la manera menos esperada (...) Desde el fondo de mi corazón pido disculpas a todos los que se pudieron ver afectados por este lamentable suceso”, fue parte del mensaje que Urango publicó, para posteriormente bloquear su cuenta de Instagram.

A pesar de haber sido un error garrafal, los usuarios en redes sociales culparon a la Organización por no haber confirmado la información previo a la selección de la candidata: “Y por qué a estas alturas de la vida se dieron cuenta de eso? ¡Qué DES-organización!”, “Que horror de organización darse cuenta a esta alturas”, fueron algunos de los comentarios dejados en redes sociales.

Foto Twitter

La nueva Miss Córdoba celebra

A través de Instagram, la organización anunció quién sería la nueva representante del departamento de Córdoba. Se trata de Carolina Guerra, quien a través de la misma plataforma digital celebró esta gran oportunidad en su carrera como modelo.

“Me siento honrada y orgullosa de llevar en mi sangre al departamento de Córdoba, y de representar a mi madre, mi abuela y a toda mi familia materna que desde su cultura me enseñaron su amor, su sencillez y su lucha constante por salir adelante. Me han formado y me han hecho la mujer que soy hoy en día, una mujer fuerte, amorosa, comprometida, apasionada, alegre y enamorada de la vida”, escribió junto a una postal que ya cuenta con más de 4 mil likes y cientos de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

Más noticias de famosos