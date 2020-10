View this post on Instagram

PLAN BIDEN-HARRIS DE RECUPERACIÓN, RENOVACIÓN Y RESPETO A PUERTO RICO LINK IN BIO #votebidenharris En 2017, los huracanes Irma y María causaron graves daños a la infraestructura y la economía de Puerto Rico, lo que provocó privaciones y sufrimiento generalizados para los residentes. La respuesta federal al huracán María fue inadecuada y lenta y probablemente contribuyó a miles de muertes posteriores relacionadas con la tormenta. Y en lugar de pedir la promulgación del proyecto de ley bipartidista de asignaciones suplementarias de Puerto Rico en respuesta al los recientes terremotos, Trump primero allanó los fondos de construcción militar, originalmente destinados a reparar las instalaciones dañadas por el huracán María, para su muro fronterizo. Ahora, firmó un memorando de allanamiento financianciero para ayuda en casos de desastres en lugar de llegar a un acuerdo con el Congreso sobre un seguro de desempleo mejorado. Biden se asegurará de que Puerto Rico reciba los fondos federales para la reconstrucción por los desastres que se necesita con urgencia para apoyar la recuperación a largo plazo de Puerto Rico y aumentar su capacidad para resistir futuras tormentas. Específicamente, él: Acelerará el acceso a los fondos prometidos para la reconstrucción al tiempo que se garantiza la transparencia y la rendición de cuentas por los fondos públicos. Biden instruirá de inmediato a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los Estados Unidos y a todas las agencias federales involucradas en la reconstrucción de Puerto Rico para que trabajen en estrecha colaboración con Puerto Rico y los gobiernos municipales para garantizar que se desplieguen los fondos federales. de manera eficiente, eficaz y en pleno cumplimiento de las leyes y reglamentaciones correspondientes. Biden también instruirá a HUD para que elimine las onerosas restricciones exclusivas de Puerto Rico que limitan su acceso a los fondos de Ayuda para Desastres de las Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG). Y se asociará con los 78 alcaldes de Puerto Rico para garantizar q sus comunidades obtengan los fondos