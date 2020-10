Desde siempre los astrónomos se han dedicado a explorar el espacio para descubrir todos los misterios que oculta. Uno de lo más intrigante para ellos es la existencia y funcionamiento de los agujeros negros, sobre todo por su potencia y capacidad para succionar cualquier material y desaparecerlo.

En días recientes un grupo de especialistas capturaron un fenómeno que, de acuerdo a su dimensión, parecía sacado de una película de "ciencia ficción", según expresaron.

Utilizando telescopios del Observatorio Europeo Austral (ESO) y otras organizaciones de todo el mundo, los astrónomos detectaron una rara explosión de luz de una estrella.

El fenómeno es conocido como interrupción de las mareas/ Foto referencial Pixabay

Aunque te parezca increíble, los astrónomos ingleses capturaron el momento justo en que una estrella fue devorada por una agujero negro, provocando tal estallido.

El fenómeno, conocido como un evento de interrupción de las mareas, es el destello más cercano registrado hasta la fecha a poco más de 215 millones de años luz de la Tierra, y se ha estudiado con un detalle sin precedentes, precisó el sitio web del ESO.

"La idea de que un agujero negro 'succione' una estrella cercana suena a ciencia ficción. Pero esto es exactamente lo que sucede en un evento de interrupción de las mareas", dijo Matt Nicholl, profesor e investigador de la Royal Astronomical Society en la Universidad de Birmingham, Reino Unido.

El evento fue capatado gracias a un estudio que desarrollaron los expertos, precisamente para analizar la interrupción de las mareas y a los agujeros negros supermasivos.

"Cuando una estrella desafortunada se acerca demasiado a un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia, el tirón gravitacional extremo del agujero negro hace trizas la estrella en corrientes delgadas de material ", manifestó el autor del estudio, Thomas Wevers.

El hecho ha sido calificado de inédito, pues por primera vez los científicos apreciaron el fenómeno sin problemas ni obstáculos.

1/ Using ESO telescopes and other facilities, astronomers have spotted a rare blast of light from a star being ripped apart by a supermassive black hole.

Illustration credit: @ESO /M. Kornmesser https://t.co/SZhVL6Hdga pic.twitter.com/57NJcGKd3w