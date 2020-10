La serie del grupo Menudo "Súbete a mi moto" no ha dejado indiferente al exintegrante del grupo juvenil René Farrait, quien en su cuenta en Instagram explotó en duras críticas contra la producción, un día después de que se estrenara en Amazon Prime Video.

Con una publicación en su cuenta personal de redes sociales, el otrora cantante se descargó contra la historia que se emite a través de la plataforma de streaming.

"Realmente me dan ganas de vomitar. ¡Muy pronto se sabrá la verdadera historia! Esto que acaba de salir ayer en @amazonprimevideo es una comedia...Muy lejos de la realidad. Tick tock, Tick tock", escribió René, uno de los primeros integrantes de la banda surgida en 1977.

La publicación del exMenudo la acompañó de numerosas etiquetas en las que expresa su rechazo a la serie “Súbete a mi moto”.

"Ya viene la verdadera historia, Y no es justamente más lo bueno que lo malo"; "Cínico, enfermo, abusador, hijo de p?." fueron algunas de las etiquetas con las que René Farrait criticó la serie de la banda puertorriqueña de la que formó parte.

"Falsa historia"

La imagen del post del exMenudo es una foto donde se ve una escena de la serie y que publicó su hija Naiomi Farrait en la red social y quien también lanza fuertes críticas a la serie "Súbete a mi moto".

"¡Qué montón de m?! ¡Falsa historia hasta el último detalle, contada por el lado de una persona enferma y abusiva! ¡y todos lo saben! ¡Esto me pone enferma del estómago! Las leyes del universo / karma. Nadie es una excepción. Tick, tock", señala el mensaje del post de la hija de René Farrait.

Los fanáticos de Menudo no tardaron en reaccionar en la cuenta de Instagram de René con mensajes de apoyo a las duras críticas que hizo a la serie.

"Eso es una comedia, una burla para la verdadera fanaticada. Ustedes los menudos originales deberían unirse y hacer una súper serie de lo que fue el fenómeno Menudo. Contar la verdadera historia"; "Lamento mucho que no fuera la realidad de lo que ustedes vivieron, pero ninguno se ha sentado a contarla", señalaron dos seguidoras del grupo Menudo.

"Para nosotras tu versión es la confiable. Y sabíamos de antemano que la serie no sería equilibrada, ni contaría lo que no le conviene decir"; "Los menudos hagan una serie por favor, ese circo no se parece a nada y esas pelucas de cuarta que le ponen a los chicos"; "No sabía que ese era tu sentir René. Yo pensaba que en tu tiempo todo era paz y amor", escribieron otras fans.

Ver cobertura completa

Más noticias de famosos