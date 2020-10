Demi Lovato (28) reveló cuál fue la película que la hizo descubrir que era bisexual. La cantante hizo la revelación en una transmisión por Facebook junto al diseñador Tan France de "Queer Eye" con motivo del "Coming Out Day".

"Juegos Sexuales"

Durante el espacio France le preguntó a Lovato sobre cómo se dio cuenta de su orientación sexual, a lo que la ex chica Disney le respondió que fue viendo "Juegos Sexuales".

"Definitivamente fue cuando era muy pequeña y definitivamente no debería haber estado viendo 'Juegos Sexuales', pero lo hice. Y fue en esa escena en la que se besaron en el césped del parque. Yo estaba como, 'Oh, espera un minuto, realmente me gusta, quiero probarlo'. Y luego, cuando tenía 17 años, realmente lo probé y fue cuando supe", dijo la también actriz.

Créditos Facebook

La escena que hace referencia Demi es cuando los personajes interpretados por Sarah Michelle Gellar y Selma Blair están en el Central Park de Nueva York y una de ellas dice que para aprender a besar hay que practicar con amigas, razón por la que ambas comparten un beso.

Revelación en "tres fases"

La intérprete de "Sorry Not Sorry" además contó cómo fue el proceso para revelar su sexualidad tanto a sus cercanos como al público.

"Se lo conté a casi todos mis amigos y a mi hermana mayor cuando tenía 17 años. Todos lo sabían antes de que se lo dijera a mis padres y luego al público. Esas fueron mis tres fases: amigos, padres, público", recordó la cantante.

Lovato reveló también que fue una cita que tendría con una mujer lo que hizo que le contara sobre su bisexualidad a su madre. Demi quería contarle antes, en caso de que fuera fotografiada por paparazzis.

"Sentí que tuve un secreto por muchos años. Pero sentí que realmente quería ser mi 'yo' auténtico y estaba cansada de tenerla dentro de mí. Yo estaba a punto de salir con una chica y si mi mamá lo veía, la quería llamar y decirle como 'Hola mamá, solo para que sepas, voy a salir en una cita con chica y quiero que sepas lo que estaba pasando'", contó.

Tras esto la artista dijo que se sacó un peso de encima y que se siente privilegiada por ser aceptada por su madre.

Además la artista reveló que varias de sus canciones han sido dedicadas a mujeres y que le sorprende que sus seguidores no se dieran cuenta. Ante esto bromeó con que ahora analizarán todas sus canciones con lupa.