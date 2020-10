El legendario cantante nacional, Tommy Rey, sorprendió en Instagram a sus 76 años, ya que abrió una cuenta personal donde publica icónicas fotografías de su carrera artística.

Patricio Fernando Zúñiga Jorquera, mejor conocido como Tommy Rey, es reacio a las redes sociales como Facebook porque ponen ''cosas desagradables'', según contó a Las Últimas Noticias.

Sin embargo, en Instagram el líder de la clásica Sonora de Tommy Rey suma 1.481 seguidores, cuenta que según confesó, fue creada por su hijo Mauricio.

“Me la hizo mi hijo (Mauri, de 47) que me pidió que le mandara fotos... Por lo que me han contado ha sido positivo. Me dicen que tengo hartos seguidores y varios artistas me han mandado saludos”, aseguró.

Recuerdos con famosos

En su perfil, el cantante tropical comparte una inédita colección de fotos con figuras del espectáculo, tanto nacionales como internacionales.

El artista aseguró que tiene material de sobra para subir a su cuenta, ya que guarda en un disco duro numerosas imágenes con personalidades de los años 70 y 80.

Dentro de los artistas con los que se ha tomado "selfies" figuran Cecilia Bolocco, Tonka Tomicic, José Luis Rodríguez, Emmanuel, Leo Dan, Iván Zamorano, entre otros.

Su foto favorita es con Raphael, a quien se encontró en una Teletón. "Me acerqué porque nuestros camarines estaban frente a frente y le dije: 'buenas noches, mire yo soy cantante de música tropical acá, tengo una orquesta, ¿nos podríamos tomar una foto?´. "Ah, mucho gusto", contestó muy amable. Salió bonita. Nunca me han negado una foto", detalló.

Respecto a la típica pose que repite en las imágenes, Tommy Rey explicó que no es muy bueno para reirse: "Soy medio seriote (...) Uno trata de salir lo mejor posible nomás. No soy tan figurita ni florerito", concluyó.

