#Cap98 Están todos almorzando en la mesa y #Stella dice shh pura lechuguita como usted mamita? #Goyo dice si es que la #Génesis es súper sanita se cuida, #Enri dice se nota, pero acaso es pecado comer mucho? Para dios es pecado?, #Génesis le habla al odio a #Goyo y #Stella se molesta dice a ver a ver!! Cuidadito con los secreto, ósea secreto de dos no son de dios, ni del tuyo, ni del mío, ni de ni uno, menos en la mesa, #Goyo dice a ver!! Es el mismo dios fíjate, solamente que son distintas formas de alabarlo, #Génesis dice hermano #Gregorio me pasa la sal?, #Stella se la pasa y dice ahí está, quédate tranquilo queri? Ahí está, saca la mano!! Que da mala suerte, #Goyo dice ahí esta la sal, ahí está el limón, aceite de oliva y aceto balsámico, #Stella dice shhhhaaaaa!!!, #Enri dice nosotros nunca compramos aceto balsámico, #Goyo dice bueno es que quería sorprender a la #Génesis po quizás le gustaba , además a las visitas hay que atenderlas siempre bien, sobre todo cuando van a venir más seguido #Mega #Canal13 #TVN #actriz #rostro #ojosverdes #hermosa #preciosa #maravillosa #talentosa #teleserie #vespertina #reineta #reinetita #IngridCruz #PitucaSinLucas #OtilioCastro #FernandoGodoy #PatriciaLopez