Un rapero de Miami está detenido y enfrenta un juicio por comprar un automóvil deportivo Ferrari valorado en 96 mil dólares y otros artículos de lujo, con dinero de una ayuda que otorgó el Gobierno para enfrentar los efectos económicos del coronavirus, según publican medios de Florida.

South Florida rapper and reality star Diamond Blue Smith has been charged and accused of pocketing more than $1 million from a federal loan program for struggling businesses and buying a $96,000 Ferrari with the proceeds. https://t.co/qnRgqn3CYD