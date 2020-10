View this post on Instagram

Ayer me topé con esta foto increíble tomada por el talentoso fotógrafo @ivanpetrowitsch La historia dice así: Nos juntamos con Felipe Camiroaga a un estudio de Canal 13 para hacer las fotos promocionales de Viña 2009! Lo pasamos tan bien, reímos, bailamos! tanto que éste fue el resultado!. Buscando otras originales de esa sesión, un amigo me envió la foto donde estamos caminando por el escenario, recordándome que hoy Felipe está de cumpleaños. Gracias a todos y a él por una de las experiencias más alucinantes de mi vida! 💫💫🙌🏻 #SoleO