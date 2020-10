Hace poco menos de una semana, la cantante norteamericana Mariah Carey estrenó su nuevo libro biográfico llamado “The Meaning of Mariah Carey”, un texto que revela su vida desde la infancia, los amores importantes que tuvo y los difíciles momento familiares que la ayudaron a crecer y convertirse en la famosa artista que es actualmente.

En uno de sus relatos, cuenta la relación amorosa que tuvo con el artista mexicano Luis Miguel, durante 1998 y 2001, un amor que describe como “generoso, espontáneo y apasionado”. Sin embargo, no fue tan “perfecto” según su propio relato, de acuerdo a lo recopilado por LUN.

“El Elvis Latino”

El capítulo dedicado al “Sol de México” fue titulado "El Elvis Latino". En él revela cómo fue la etapa de conquista -en Estados Unidos- y los mejores momentos de la relación: "Nuestra primera cita fue en un restaurante y, para mí, fue difícilmente una cita. Yo pensaba ¿quién es ese tipo? Él estaba tomando mucho...pero una pequeña parte de mi estaba intrigada", revela Carey.

La primera cita para la intérprete de Without You fue “incómoda”, de hecho, le pidió a un familiar de ella “interrumpirla” para poderse ir del lugar. “Recién había conocido a este tipo y él estaba muy borracho", escribe en el texto.

Al día siguiente, la cantante recibió un millonario regalo en su puerta. Se trataba de un collar de diamantes Bulgari que recibió de la mano del asistente de Luis Miguel: “Yo estaba sorprendida (...) ¿él guarda un montón de collares de diamantes cerca en caso de que conozca a una chica?", se preguntó en sus relatos. A pesar de las dudas de ese momento, la artista describe el modo de conquista como "un auténtico amante latino".

"Luis era emocionante y extravagante. Ambos somos Aries y vibramos energéticamente. Él era increíblemente romántico y espontáneo", contó. "A menudo tenía una banda de mariachis completa dándonos una serenata mientras cenábamos fuera en una cálida noche mexicana".

El fin de una relación

Aunque Mariah Carey reconoció que su relación con Luis Miguel había sido "grandiosa y emocionante, estaba lejos de ser perfecta". Al parecer, el final de su amor llegó por un "choque cultural", además de los problemas personales que cada uno tenía en esa época.

"Él había pasado por mucho y perdió a su madre cuando era muy joven. Por lo que me dijeron, su padre era muy difícil y controlador. Hice mi mejor esfuerzo por apoyarlo emocionalmente, pero yo estaba pasando por mis propias cosas, y llegó a un punto en el que ya no pude lidiar con esto. No nos estábamos ayudando a sanar", confesó la cantante.

Para culminar, la artista de 50 años afirmó que "Luis pudo haber sido el Elvis del mundo de habla hispana, pero cuando vino a Estados Unidos, sin ofender, yo era la estrella del show".

Los problemas entre ambos crecieron con el tiempo y, finalmente, decidieron poner punto final al amor que se tenían: “Después de tres años, supe que era hora de tomar caminos separados...todavía tengo buenos recuerdos, pero al final, él no era el indicado", reflexionó.

