Cuando de música se trata, no cabe duda que hay infinidades de ritmos y para todos los gustos. Esto lo dejó en claro el cantante mexicano Aleks Syntek quien se lanzó contra su colega Bad Bunny debido a la calidad de sus canciones.

Durante una entrevista transmitida por un canal de Youtube, el cantante azteca arremetió contra el "conejo malo" al señalar que el puertorriqueño no hace música de verdad.

Syntek, quien en varias oportunidades ha dejado claro que no está a favor del reggaetón, sostuvo que las letras pobres pueden encontrarse en cualquiera de los géneros, sin embargo, enfatizó que suele ser más frecuente en el urbano.

"A veces yo veo las letras de algunas propuestas y digo, 'no manches, sacaste el diccionario de las rimas de internet', pasa mucho sobre todo en el urbano que parece como rima, rima, rima, rima, di un ching? de cosas, aunque no digas nada", comentó el cantante, de 51 años de edad, en el programa Escorpión al volante, según el sitio Tribuna.

"No se le puede llamar música"

En medio de la entrevista y tras su comentario el conductor del programa exclamó: ¡Oye, con Bad Bunny no te vas a estar metiendo"; a lo que el cantante respondió: "No, no hablé de él, no hablé de él porque a eso no se le puede llamar música".

El ganador del Grammy manifestó que su opinión con respecto al reggaetón o la música urbana le ha valido el rechazo de todos aquellos seguidores de este ritmo, quienes lo han atacado por redes sociales.

Nuevo disco de Syntek

Luego de estar apartado seis años de los escenarios, Aleks Syntek vuelve al ruedo musical con su nuevo álbum denominado "Anatomía del amor", de donde se desprende el sencillo promocional "La extinción de las especies".

