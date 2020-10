View this post on Instagram

La noche de ayer representa todo por lo que he luchado en mi carrera. Por primera vez en la vida, no importando la distancia ni el contexto, su voz y la mía sonaron con la misma intensidad y pasión. Me hicieron compañía en uno de los momentos más importantes que he vivido en los últimos meses y por eso les estaré eternamente agradecido. Nunca estuvieron más lejos (físicamente) y más cerca de mi corazón. Gracias por su amor y por todo el cariño que mandaron. Siempre suyo, Alejandro Fernández. #UnaSolaVozAF