A través de un mensaje directo, el youtuber argentino Oscu le preguntó a Romina Malaspina, cuántos likes debía lograr en Twitter para tener una cita con ella. El mensaje fue respondido por la ex chica reality, quien le dijo que si lograba 1 millón de reacciones, aceptaría salir con él.

Luego de dos días, el joven logró obtener su millón de likes y ahora la argentina deberá pagar su deuda: “¡No, no, no! Esto no lo puedo creer. El otro día un chico me manda un mensaje y me dice cuántos likes conmigo para salir, ok, le pongo un millón”, dijo sorprendida en sus stories de Instagram.

El amor se encuentra donde uno menos lo imagina. Te quiero mucho! @romimalaspina7 💞😍 https://t.co/MdbC6SwrVQ — 🔥 Oscu 🔥 (@OscurlodVideos) October 5, 2020

Como Argentina sigue en confinamiento y con medidas de distanciamiento físico, la ex participante de Doble Tentación, le planteó a su fan hacer una cita vía remoto: “No podemos romper los protocolos, pero estuve pensando en hacer una cita... no sé, virtual, por streaming”, dijo.

¿Cita o novios?

Luego que se supo la noticia de que Oscu logró el millón de likes en la red social, los seguidores comenzaron a especular sobre una posible relación amorosa entre ambos. Sin embargo, la ahora presentadora de noticias reveló que no fue el trato pactado: “Novios no, no te dije que un millón para eso, querés retrucame, no sé, ¿20 millones?”. Así la modelo redobló la apuesta aunque le pidió ir paso a paso “Primero vayamos con la cita y vemos qué onda y nada. Solamente porque voy a cumplir con mi palabra, no te voy a cagar. Cumpliste”, recalcó.

Horas más tarde, la rubia volvió a tocar el tema de la apuesta, asegurando que “Oscu llegaste al millón de likes, te ganaste la cita virtual, pero en caso de que me quieras ver en persona, vamos a ver si te aguantas a estos muñecos”, dijo señalando a sus compañeros del canal, que la acompañarían en caso de un encuentro en persona.

La “táctica” que el youtuber aplicó fue acompañar la imagen de la “promesa” con sus seguidores a quienes le dijo: “Hoy por mí, mañana por ustedes”. La publicación se viralizó y ahora es la que más likes tiene en toda Argentina.

