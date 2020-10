El legendario guitarrista y fundador de la banda Van Halen, Eddie Van Halen, murió a los 65 años tras una larga batalla contra el cáncer de garganta.

La información fue confirmada por TMZ quienes señalaron que el músico dejó de existir en un hospital de Santa Mónica, California, en compañía de su esposa, su hijo Wolfgang (que se unió a la banda en 2006), y su hermano Alex, quien también fue baterista de la banda.

Eddie fue diagnosticado con la enfermedad hace más de 10 años y en el último tiempo había presentado diversos problemas hasta que descubrieron que su cáncer se había expandido al cerebro y otros órganos.

A pesar de que fue un gran fumador, él mismo aseguró tras conocerse su enfermedad que creía que el cáncer se había desarrollado por tocar la guitarra con la técnica "tapping", lo que hacía que pusiera la uñeta de su instrumento dentro de la boca, algo que médicos descartaron.

Eddie Van Halen fue considerado uno de los diez mejores guitarristas de la historia por Rolling Stone y recordado es su solo en la canción "Eruption".

Formó la famosa agrupación en 1972 con su hermano Alex en la batería, Michael Anthony en el bajo y David Lee Roth cantando, y fue el principal compositor de su álbum debut homónimo en 1978 que lanzó al grupo al estrellato del rock en los años 80.

Tras conocerse de su muerte, varios han reaccionado con pesar. Uno de ellos fue Gene Simmons de Kiss quien expresó que "mi corazón está roto. Eddie no solo era un dios de la guitarra, sino un alma genuinamente hermosa. ¡Descansa en paz, Eddie!".

My heart is broken. Eddie was not only a Guitar God, but a genuinely beautiful soul. Rest in peace, Eddie! ...Eddie Van Halen Dead at 65 from Cancer https://t.co/gITtcndQVv