Colate, el exmarido de Paulina Rubio, explotó contra la cantante mexicana, quien lo dejó esperando más de una hora para entregarle a su hijo Nicolás como tienen acordado. Por lo que el español perdió la paciencia y llamó a la policía.

El nuevo incidente entre Paulina Rubio y su exmarido Nicolás Vallejo Nágera, mejor conocido como Colate, ocurrió en Miami Beach, en la casa de la intérprete. Este episodio se suma a la batalla legal que tiene la pareja desde hace nueve años por la custodia de su hijo.

El programa “Un Nuevo Día” de Telemundo presentó un video en el que se observa cómo Colate llega a la casa de la “Chica Dorada”. Luego de esperar afuera, llamar por celular, tocar el timbre y mirar hacia dentro, se desespera porque nadie le contesta. En ese momento llama a la policía para que intervenga.

En el video que compartió se observa al exmarido de Paulina Rubio conversar con un policía, quien verifica su identificación. Sin embargo, al ver que ni la mexicana, ni nadie de la casa respondió al llamado, Colate y la policía se van de la casa.

Colate igual que Brad Pitt

En el programa “Lengüi Largos Live”, también de Telemundo y donde el español Colate es uno de los presentadores, el exmarido de la “Chica Dorada” terminó siendo la noticia de un reporte que sus compañeros animadores daban sobre la custodia de los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt.

Con el título de “Colate y Brad Pitt, hermanos del mismo dolor”, el programa publicó un post en su cuenta de Instagram, donde el exmarido de Paulina Rubio cuenta cómo terminó el incidente en el que le entregaron a su hijo ese mismo día horas después.

“No quiero hablar de eso, pero es de todos conocidos que tengo muchos problemas. Hoy he ido a buscar a mi hijo y he estado una hora y pico en la puerta de la casa, lo de siempre (...) me he tenido que venir después de una hora y 47 minutos sin mi hijo”, explicó Colate.

“Llevo nueve años, como saben, acudiendo a la corte por el tema de la custodia de mi hijo. Todo lo demás también nos arreglamos como ellos”, respondió el español cuando compararon su caso con el del actor estadounidense Brad Pitt.

Reacciones divididas

El enfrentamiento de Colate con la Rubio no es el único de este 2020. Ya en julio pasado Colate intentó llevarse a su hijo Nicolás de vacaciones, pero la cantante lo impidió en los tribunales.

En las redes sociales el nuevo incidente generó reacciones divididas. “Ese tipo es un vividor de primera”, “¿Pero por qué él no va donde el juez, sino de una vez a la prensa?", comentaron los críticos del español. Otros lo defendieron: “Él tiene todo el derecho de ver a su hijo a la hora acordada”.