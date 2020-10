Emme Muñiz Lopez debutó como escritora infantil con su libro “Dios ayúdame” y deslumbró a los fans de sus famosos padres con su nuevo look. La hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony lució el cabello recogido y con maquillaje, algo poco habitual en la chica de 12 años.

Fue en abril cuando JLo y el salsero, de ascendencia puertorriqueña, revelaron con orgullo que Emme escribió un libro basado en su experiencia con la oración. La primera edición del libro, publicado en inglés y español, salió a la venta los primeros días de octubre y la jovencita está de promoción.

En varios medios estadounidenses, Emme apareció con un nuevo peinado y con el rostro maquillado. Los periodistas aprovecharon para preguntarle no sólo de su libro, sino que también por su famosa mamá. La jovencita confesó cómo se enteró que JLo y Alex Rodríguez eran novios.

“Al principio solamente pensaba que mamá y Alex eran amigos, y pensaba: ‘Se está quedando con nosotros por mucho tiempo’. Y después me di cuenta de que eran pareja”, aseguró al programa de televisión E.T. en una entrevista en línea.

La talentosa Emme

También admitió que ella y su mamá tienen gustos distintos en cuanto a la moda. “La razón de eso es que tenemos estilos muy diferentes”, respondió al descartar que haga estragos en el guardarropa de la “Diva del Bronx”. Por ahora, ella prefiere atuendos “súper rosa y faldas “ o “jeans y camisas holgadas”.

En las redes sociales, los seguidores de la hija de JLo y Marc Anthony la felicitaron por el lanzamiento del libro, cuya versión en inglés se llama “Lord Help Me: Inspiring Prayers for Every Day”.

“Hermosa y con el alma tan transparente, espero que nunca cambie porque es única”; “Muy talentosa como sus padres”; “Estás creciendo muy rápido y muy linda. Eres muy parecida a tu mamá”; escribieron.

Sin embargo, algunos usuarios de Instagram criticaron el look de la adolescente. “Muy linda, pero sin maquillaje. Cuando vi la entrevista se veía muy mayor, déjenla vivir su edad”, comentaron.