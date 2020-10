View this post on Instagram

Queridos @evaluna y @camilo, gracias por regalarme una noche tan maravillosa. Verlos es inspiración pura, sigan abonando y cultivando ese amor bonito, puro y sincero que tanto disfrutamos verles todos los que los queremos. Me llenaron el alma con esa conversación, que el Señor me los bendiga. Y Camilo, ya tengo el bigote, solo falta que cantemos #TuTu