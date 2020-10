El actor Rick Moranis (67 años), conocido por su película "Querida, encogí a los niños", vivió un fuerte incidente luego de que fuera atacado por un desconocido mientras caminaba por las calles de Nueva York.

Según reportó la policía, el hecho ocurrió el reciente jueves el también actor de "Los Picapiedras" fue abordado en las cercanías del Central Park mientras caminaba. Ahí fue golpeado en la cabeza y tirado al suelo.

Tras el incidente, Moranis acudió por sus propios medios a un hospital cercano y luego reportó la situación a la policía, quienes además publicaron un video del sospechoso del ataque.

Según indicó ABC, Moranis, que también apareció en "Cazafantasmas", se lastimó la cabeza, la espalda y la cadera en el ataque.

El video

El video del asalto fue tuiteado por la policía e incluye un vistazo del sospechoso del ataque quien aparece vestido de negro y con una sudadera con capucha que dice "I Love New York". La policía de la ciudad calificó el asalto como "aleatorio" y "no provocado".

🚨WANTED for ASSAULT: On 10/1, at 7:24 AM, a 67-year-old male victim was walking southbound on Central Park West in the vicinity of West 70th Street, when an unidentified male struck him in the head with a closed fist, knocking him to the ground. Have info? Call/DM @NYPDTips pic.twitter.com/ZvSUPjtVdp — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 2, 2020

Moranis en tanto, tras 23 años de pausa, reinterpretará a Wayne Szalinski en un reboot de "Querida, encogí a los niños" que fue confirmada el 12 de febrero de 2020, a través de su cuenta oficial de Twitter,.