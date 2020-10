View this post on Instagram

Porque los hombres podemos mostrar los pezones y las mujeres no? Mi amada @mgdecandido quien es 💯 % Feminista pero menos que yo, ama andar topless en la playa. Yo la apoyo. Entonces porque tapa sus bellos senos en su publicación? Los hombres no lo hacemos. Que opinan? No es acaso el cuerpo de la mujer una obra de arte, DIGNA de admirar en TODAS SUS FORMAS? #amor #love #beauty #beautiful #wife #1 #ferreveryoung #beach #tulum #grateful #pregnant #son #amen Photo by: @rey_tuk Corona 👑 by: @ncproducer