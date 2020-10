Hace poco se anunció el regreso a las pantallas de Mega de la teleserie “Verdades Ocultas”, la cual debió suspender sus grabaciones durante algunos meses por la pandemia de coronavirus en el país.

Sin embargo, el retorno con nuevos capítulos esta cada vez más cerca, prometiendo nuevos conflictos e historias para los protagonistas de la producción.

A la espera del regreso, vale la pena recordar a los personajes que se han mantenido a lo largo de toda la ficción, desde aquel primer capítulo emitido hace más de tres años, en julio de 2017.

Estos personajes son cinco y corresponden a los de “Rocío Verdugo”, interpretado por la actriz Camila Hirane; “Agustina Mackenna”, rol de Carmen Zabala; “Tomás Valencia”, papel de Matías Oviedo; “María Luisa Guzmán”, llevado a la vida por Viviana Rodríguez; y “Nicolás Walker”, en manos de Emilio Edwards.

Camila Hirane - Rocío Verdugo

Comenzó siendo una parvularia y presidenta de la junta de vecinos del pasaje Nueva Esperanza, pero tras conocer a Tomás y Agustina su vida cambió para siempre, sufriendo diversas penurias hasta convertirse en una exitosa abogada y estar implicada en oscuras tramas.

Sobre su participación en la teleserie, Hirane señaló hace un tiempo que “el estar en este proyecto tiene un antes y un después para mí. Mi carrera tiene un antes y un después, y me siento muy contenta de eso”.

Carmen Zabala - Agustina Mackenna

Inició como una malcriada hija de un empresario, luego de ser vendida cuando era pequeña por su verdadera madre. Se sometió a dos cambios faciales, cometió algunos asesinatos y ahora continúa con el objetivo de estar junto a su hijo Tomasito.

“Este teleserie es única y lo entretenido es que aquí todo puede pasar, y eso la hace muy entretenida”, señaló Zabala sobre la ficción, de la cual estuvo alejada un tiempo al convertirse en madre en la vida real.

Matías Oviedo - Tomás Valencia

Arrancó en la historia como un joven responsable y comprometido con Agustina, pero todo cambió al enamorarse de Rocío. Con el tiempo sufrió la presunta muerte de su hijo Tomasito, asesinó al responsable, o eso creyó al menos, estuvo en la cárcel y salió para verse involucrado en más peligrosos conflictos.

Acerca de ser uno de los protagonistas que ha ‘sobrevivido’ en la teleserie, Oviedo indica que “no es que tengamos un grupo aparte, pero sí somos los viejos de la historia y se ha armado ahí una cofradía, pero felices también de cuando llega alguien nuevo a este grupo”.

Viviana Rodríguez - María Luisa Guzmán

Pasó de ser una mujer de clase alta, arrogante y despectiva con los demás, a ser una persona casi completamente distinta tras conocer la vida en el pasaje Nueva Esperanza. Allí se enamoró de José (Renato Munster) y, pese a su muerte, siguió viviendo en ese lugar, desde donde continúa apoyando incondicionalmente a su hija Agustina.

“A mí me llena de orgullo ser parte de este proyecto, yo le tengo cariño de verdad, entonces he remado y me he mantenido arriba del barco porque me gusta esta teleserie. Es una nueva idea y uno tuvo la suerte de ser parte pionera de este viaje”, manifestó Rodríguez acerca de la producción.

Emilio Edwards - Nicolás Walker

Este chef comenzó siendo el mejor amigo de Tomás y se ha mantenido a su lado a lo largo de toda la historia, pese a que últimamente comenzó a desarrollar otro tipo de sentimientos por él. Mantuvo romances con muchas mujeres, ha debido convivir con su adicción a las drogas y tuvo una hija durante su matrimonio con Claudia (Luna Martínez), el cual parece ya haber acabado.

“El estar aquí se ha vuelto algo habitual y ahí también está el desafío, en cómo hacerlo fresco, interesante y atractivo para la gente, aun cuando llevamos mucho tiempo grabando y podría como normalizarse”, declaró Edwards sobre “Verdades Ocultas”.