La red social Twitter sufre intermitencias en su servicio durante este jueves 1 de octubre, impidiendo que los usuarios pudieran acceder al servicio.

De acuerdo al sitio Down Detector, se generaron más de 23 mil reportes de la caída del servicio, y entre los problemas que se pudieron observar, están los problemas para twittear nuevo contenido o la imposibilidad de revisar tweets antiguos.

A la hora de intentar abrir un mensaje, el sistema desplega la leyenda que dice "Algo salió mal, pero no te preocupes. No es tu culpa".

Una vez que comenzó el regreso paulatino de la red social, de inmediato comenzaron a surgir memes y otros mensajes alusivos a la caída de los servicios.

OH SO ITS NOT JUST MY TWITTER THAT BROKE