A través de las redes sociales, Anahí, Christian Chávez, Maite Perroni y Christopher Uckermann confirmaron el reencuentro de RBD, luego de doce años separados, y será a través de un concierto digital llamado “Ser o Parecer”.

La noticia ha sorprendido a los miles de fanáticos de la banda alrededor del mundo y es que, desde hace años pedían que los “estudiantes del Elite Way School” se volvieran a juntar para cantar sus temas más sonados. Sin embargo, y a pesar de la alegría que significa este reencuentro, no todos los integrantes estarán presentes.

En el concierto, que se celebrará el próximo 26 de diciembre, no participarán ni Dulce María ni Alonso Herrera, importantes miembros de la banda mexicana.

¿Por qué la banda no estará completa?

Dulce María, quien espera a su primer hijo, señaló que la principal causa por la que no participará en el reencuentro de RBD, es porque quiere dedicarse 100% a la maternidad.

"La verdad es que yo, como les he estado platicando todos estos meses, estoy enfocada obviamente en la maternidad; tengo casi siete meses y ahorita por más que quisiera, no podría estar al cien en algo tan importante como lo sería un reencuentro. En este momento no, porque estoy cercana a parir y luego viene el post parto. Para mí no es un momento para poderme entregar a eso, menos en pandemia. Es mucho riesgo”, dijo la actriz mexicana en una entrevista con el programa “Un Nuevo Día”.

En lo que respecta a Alonso Herrera, el actor mexicano se encuentra dedicado y enfocado 100% a su carrera dramática, por lo que sus proyectos le impiden dedicarle tiempo a este reencuentro musical con sus excolegas.

Venta de entradas

En la preventa vía Spotify el costo de los tickets será de 20 dólares, el 4 de octubre el precio para los fans será de 25 dólares y desde el 5 de octubre el costo general será de 35 dólares.

El concierto “Ser o Parecer” -que duraría dos horas- hace honor a uno de sus temas más populares. Los exintegrantes de RBD señalan en el portal de promoción del show virtual que antes del reencuentro “Ser o Parecer” del 26 de diciembre, transmitirá un Maratón Tributo a RBD en el que podrán participar los fanáticos con el envío de videos.