La versión “live action” de Pocahontas de Disney tendría en Yalitza Aparicio una candidata. La mexicana, famosa por su actuación en la cinta Roma, sería la escogida para representar a la heroína indígena. Al menos, ese el deseo de los fans de la actriz.

Medios mexicanos se hicieron eco de una nota atribuida al prestigioso The New York Times, pero hasta ahora no hay nada confirmado. De hecho, el diario El Heraldo aclaró que el periódico estadounidense no publicó información al respecto.

Yalitza Aparicio protagonizó la película de Alfonso Cuarón y fue nominada al Oscar por representar una trabajadora doméstica. Orgullosa de sus raíces indígenas, la actriz es vocera de los derechos de los pueblos originarios, activista por la igualdad de género y rostro de marcas de lujo.

Yalitza Aparicio en las redes

El rumor de su supuesta participación en la versión real de Pocahontas avivó de nuevo el debate del racismo en las redes sociales, donde fue tendencia. En Twitter se desató la polémica entre quienes criticaban su supuesta designación y sus defensores.

“La gente que se queja de que Campanita vaya a ser interpretada por una actriz negra porque se tiene que respetar la raza del personaje, pero les parece bien que Yalitza interprete a Pocahontas cuando el personaje es nativa americana ¿¿?? Sólo digan que son racistas y ya”; escribió @JessxxSant.

Otro usuario comentó: “Esa gente que dice no a Yalitza como Pocahontas por no ser del mismo grupo cultural, no mire que le dijeran no a Emma Watson por no ser francesa al interpretar a Belle, tampoco a la actriz de Jasmine por no ser hindú”.

A quien escribió “Pocahontas es bonita...”; le respondieron: “Yalitza no es fea, rostro simétrico, fidedigno al de Pocahontas. Que no sea hegemónicamente occidental gringo es otra cosa”.

Hay algunos que consideran que es la mejor opción para este clásico de Disney. “Me parece bien ya que se parece bastante, ya creía que la pondrían rubia y de ojos azules?”; “sería maravilloso”, escribieron.