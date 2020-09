¿A quién llamar cuando se recibe una buena noticia? El cantante colombiano Camilo decidió que quería ver la reacción de sus padres al enterarse de que obtuvo seis nominaciones a los premios Latin Grammy 2020, un divertido momento que compartió en Instagram.

A pocos minutos de conocerse la lista de nominados, el intérprete de “Tutu” llamó a sus padres, y su esposa Evaluna, hija de cantante venezolano Ricardo Montaner, fue la cómplice que grabó la divertida videollamada.

“¡Mamá, ya sé que me vas a regañar por postear esto, pero no me aguanté las ganas! Perdón, perdón, perdón, pero es muy emocionante verte diciendo groserías de emoción”, expresa Camilo en parte del mensaje que acompaña el video que publicó este 29 de septiembre y que a pocas horas llevaba más de 1 millón 600 mil reproducciones.

Sin embargo, más tarde el cantante eliminó la publicación de la red social, quizás porque se cumplió su vaticinio y entonces debió quitar el video donde lo felicitaban.

La reacción de sus padres

Visiblemente emocionados, en el video Lía Correa y Eugenio Echeverry, padres de Camilo, no dejan de enviarle a su hijo efusivas felicitaciones, pero quien se roba la atención es la mamá del cantante, quien le advierte emocionada: “¿Vio? ¡Eso le pasó porque se casó! Si no, no lograría eso; con esa preciosa hija”, a lo que Camilo le responde dándole la razón: “Así es mami”.

“Esta fue la reacción de mis papás cuando llamé a contarles ¡que tenemos 6 nominaciones a los @latingrammys! Y mi mamá no lo dice en broma con que @evaluna me cambió la vida. ¡Yo estoy de acuerdo con ella! Tribu, esto es de ustedes”, señala Camilo en el mensaje que acompaña el video.

Ricardo Montaner está orgulloso

El intérprete y compositor está nominado, entre otras categorías, a Mejor Canción del Año por “Tutu” y “El mismo Aire”; Álbum del Año por su producción “Por primera vez”, Mejor Álbum Vocal Pop” por “Por primera vez” y Mejor Canción Pop por “Tutu”.

Entre los primeros en felicitar a Camilo por las nominaciones están su suegro, el cantante venezolano Ricardo Montaner, padre de Evaluna, quien expresa su orgullo por el éxito en las nominaciones.

“La satisfacciones de la vida, el premio verdadero me lo llevo yo. Orgulloso de verte crecer y triunfar”, le dice Montaner a su querido yerno en la publicación.